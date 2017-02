Golf: Kaymer mit starkem Start in Palm Beach

erschienen am 24.02.2017



Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer (Mettmann) ist mit einer starken Leistung ins US-Tour-Turnier in Palm Beach/Florida gestartet. Auf dem Par-70-Kurs spielte der ehemalige Weltranglistenerste bei seinem ersten Saisonstart in den USA eine 65er-Runde und belegt einen Schlag hinter den führenden US-Amerikanern Cody Gribble und Wesley Bryan den geteilten dritten Platz.

Der Münchner Alex Cejka kam derweil nicht über den Platzstandard hinaus und musste sich mit dem geteilten 63. Rang zufrieden geben.