Golf: Kaymer und Cejka stark in Hilton Head

erschienen am 14.04.2017



Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer hat beim US-Tour-Turnier in Hilton Head/South Carolina wie sein Landsmann Alex Cejka eine Top-Platzierung im Blick. Kaymer, der vor einer Woche bereits mit einem starken 16. Platz beim US Masters geglänzt hatte, kam dank einer 69er-Runde auf Platz 14 ins Klubhaus. Cejka, der ebenfalls auf dem geteilten 14. Rang steht, machte sogar einen Sprung um 58 Plätze.

Kaymer (Mettmann) kassierte auf der zweiten Runde des mit 6,5 Millionen US-Dollar dotierten Turniers kein Bogey, notierte auf den Bahnen 2 und 5 sogar jeweils ein Birdie. Cejka (München/beide 137 Schläge) verbesserte sich stark nach seiner enttäuschenden 71er-Auftaktrunde und benötigte nur 66 Schläge.

Es führte vorerst der Kanadier Graham DeLaet mit 132 Schlägen.