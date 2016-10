Golf: Kaymer und Fritsch in St. Andrews mit Siegchancen

erschienen am 08.10.2016



Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer (Mettmann) und der Münchner Florian Fritsch sind am dritten Tag der prestigeträchtigen Alfred Dunhill Links Championship in St. Andrews mit furiosen Runden in die Spitzengruppe vorgestoßen und spielen am Sonntag mit um den Turniersieg.

Dem schlaggleich von Rang elf gestarteten Duo gelang jeweils eine 65, Kaymer und Fritsch verbesserten sich damit zunächst auf den fünften Rang (je 204 Schläge insgesamt). Spitzenreiter Tyrell Hatton (England) war fünf Schläge voraus.

Am Samstagnachmittag war allerdings noch rund ein Viertel der Starter auf dem Platz, darunter Marcel Siem (Ratingen) und Maximilian Kieffer (Düsseldorf), die nach schwachen Leistungen am Donnerstag und Freitag erheblich um den Cut bangen mussten.

Kaymer hatte bei dem Turnier in Schottland im Jahr 2010 triumphiert. In diesem Jahr spielte er am Donnerstag in St. Andrews und am Freitag in Kingsbarns, erst nach Abschluss der dritten Runde in Carnoustie erfolgt der Cut. Der Sieger nach der Finalrunde, die erneut in St. Andrews stattfindet, erhält einen Scheck in Höhe von 711.000 Euro.

Sechs Tage nach der Niederlage mit dem europäischen Ryder-Cup-Team in den USA blieb Kaymer bei sieben Birdies ohne Bogey. Fritsch gelangen gar neun Birdies, allerdings verbuchte er auch zwei Bogeys. Besser war nur Hatton, der an zehn der 18 Löcher jeweils einen Schlag gewann.