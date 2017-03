Golf: Kaymer verliert gegen Weltranglistenersten Johnson

erschienen am 23.03.2017



Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer hat bei der World Matchplay Championship im texanischen Austin in seinem zweiten Gruppenduell gegen den Weltranglistenersten Dustin Johnson (USA) die erste Niederlage und damit einen deutlichen Rückschlag im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale kassiert. Der 32-Jährige aus Mettmann unterlag dem favorisierten Johnson mit 3 und 2, Kaymer lag somit in dem Lochwettspiel vor den letzten beiden Löchern uneinholbare drei Lochgewinne zurück.

Mit einem Sieg und einer Niederlage liegt Kaymer in der Gruppe 1 nun hinter Johnson (2:0) gleichauf mit Jimmy Walker (1:1), der Webb Simpson (alle USA) ebenfalls mit 3 und 2 bezwang. Der noch sieglose Simpson ist Abschlussgegner Kaymers, der zum Auftakt Walker 3 und 2 besiegt hatte.

Nur die Sieger der insgesamt 16 Vierergruppen erreichen das Achtelfinale der mit 9,75 Millionen Dollar dotierten Konkurrenz. Ab dann wird der spätere Turniergewinner im K.o.-Modus ermittelt.