Golf: Masson tritt in Singapur auf der Stelle

erschienen am 04.03.2017



Profigolferin Caroline Masson trat beim US-Turnier im asiatischen Stadtstaat Singapur am "Moving Day" nur auf der Stelle. Die 27-Jährige aus Gladbeck spielte auf der dritten Runde auf dem Par-72-Kurs eine 71 und fiel mit insgesamt 213 Schlägen um drei Positionen auf Rang 34 zurück. Masson ist die einzige deutsche Starterin in Singapur.

Ihren fünften Sieg auf der US-Tour peilt Michelle Wie an. Die US-Amerikanerin übernahm mit 202 Schlägen die alleinige Führung von Olympiasiegerin Park Inbee (Südkorea), die mit 205 Schlägen auf Platz fünf zurückfiel.