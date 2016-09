Golf: Masson und Gabsa in DÃ¼sseldorf auf Top-10-Kurs

Golf: Masson und Gabsa in Düsseldorf auf Top-10-Kurs

erschienen am 08.09.2016



Profigolferin Caroline Masson (Gladbeck) hat beim Europa-Tour-Turnier in Düsseldorf einen ordentlichen Start hingelegt. Die 27-Jährige absolvierte die erste Runde auf dem Par-72-Kurs mit 70 Schlägen und belegte am Donnerstagabend damit den zehnten Platz, nur zwei Schläge trennen Gal vom vierten Rang. Der Rückstand auf die Führende Lee-Anne Pace (Südafrika) beträgt allerdings schon fünf Schläge.

Isi Gabsa (Tübingen) kam ebenfalls mit 70 Schlägen ins Klubhaus, die gebürtige Spanierin Leticia Ras-Andérica war mit einer 71 und dem 17. Rang zum Auftakt drittbeste Deutsche. Die 22-Jährige hatte sich erst kürzlich entschieden, offiziell für das Geburtsland ihrer Mutter zu starten.

Sandra Gal legte bei ihrem Heimspiel im Golf-Club Hubbelrath derweil einen durchwachsenen Start hin. Die 31-Jährige spielte eine 74 und belegte den 52. Rang noch hinter Sophia Popov (St. Leon-Rot), die mit 73 Schlägen auf Position 36 liegt.