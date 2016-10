Golf: Masson und Gal steigern sich in Malaysia

erschienen am 28.10.2016



Den deutschen Profigolferinnen Caroline Masson (Gladbeck) und Sandra Gal (Düsseldorf) ist auf der US-Tour am zweiten Turniertag in Kuala Lumpur/Malaysia ein Sprung nach vorn gelungen. Masson spielte auf dem Par-71-Kurs eine 69 und verbesserte sich mit insgesamt 141 Schlägen vom 43. auf den 29. Rang.

Gal gelang am Freitag nach der 74 zum Auftakt eine Par-Runde. Mit 145 Schlägen machte sie 14 Positionen gut und belegt nun den 49. Platz. In Führung liegt bei der mit zwei Millionen Dollar dotierten Konkurrenz weiter die Südkoreanerin Amy Yang (132), die nach ihrer beeindruckenden 63 vom Donnerstag eine 69 nachlegte.