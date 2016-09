Golf: McIlroy siegt in Norton

erschienen am 05.09.2016



Der frĂŒhere Golf-Weltranglistenerste Rory McIlroy hat in Norton/Massachusetts sein erstes Turnier auf der US-Tour seit 16 Monaten gewonnen. Der Nordire triumphierte auf dem Par-71-Kurs nach einer starken 65er-Runde zum Abschluss mit ingesamt 269 SchlĂ€gen vor dem EnglĂ€nder Paul Casey, der nach einer 72 in der vierten Runde mit 271 SchlĂ€gen auf den zweiten Rang zurĂŒckfiel. Deutsche Profis waren in den USA nicht am Start.