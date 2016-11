Golf: Monahan ab Januar Chef der US-Tour

erschienen am 08.11.2016



Der Amerikaner Jay Monahan wird ab 1. Januar Chef der hochkarätigen US-Tour für Profigolfer. Der 47-Jährige folgt auf Tim Finchem (69), der das Amt seit 1994 bekleidet und am Montag offiziell seinen Rücktritt ankündigte. Unter Finchem hatte die US-Tour in der Ära Tiger Woods sowohl bei Preisgeldern als auch TV-Quoten Rekorde aufgestellt.

"Unter Tims Führung hat die Tour auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Unserer Organisation steht nun eine sehr wichtige Zeit mit großen Herausforderungen bevor, daher bin ich sehr dankbar für das Vertrauen", sagte Monahan.