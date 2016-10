Golf: Ordentlicher Start für Siem in Vilamoura

erschienen am 20.10.2016



Golfprofi Marcel Siem ist ordentlich in das Europa-Tour-Turnier in Vilamoura/Portugal gestartet. Der Ratinger spielte zum Auftakt auf dem Par-71-Kurs eine 67er-Runde und belegte damit den geteilten 22. Platz.

Einen Schlag mehr als Siem benötigte der Düsseldorfer Maximilian Kieffer, der damit auf den geteilten 39. Platz kam. Der Münchner Florian Fritsch beendete die erste Runde nach einer 70 derweil auf dem geteilten 71. Rang.

Die Führung bei der mit zwei Millionen Euro dotierten Veranstaltung übernahm der Schotte Marc Warren mit 63 Schlägen.