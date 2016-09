Golf: US-Open-Sieger Johnson bei Tour-Championship weiter vorn

erschienen am 24.09.2016



US-Open-Sieger Dustin Johnson greift bei der US-Tour-Championship in der Olympiastadt Atlanta weiter nach dem Sieg und dem Zehn-Millionen-Jackpot im FedEx-Cup. Der Golf-Weltranglistenzweite aus den USA spielte auf dem Par-70-Platz am dritten Tag eine 69, musste sich die F├╝hrung mit 202 Schl├Ągen aber mit seinem Landsmann Kevin Chappell teilen.

Hinter dem Topduo lauert allerdings der viermalige Major-Gewinner Rory McIlroy. Der Nordire verbesserte sich wie US-Profi Ryan Moore mit einer 65 und insgesamt 204 Schl├Ągen auf Rang drei.

Beim Tour-Finale sind die besten 30 Profis der Saison am Start. Allein f├╝r einen Sieg bei der letzten Veranstaltung in Atlanta erh├Ąlt der Gewinner 1,53 der insgesamt 8,5 Millionen Dollar (umgerechnet rund 7,5 Millionen Euro). Der Gesamtsieger des FedEx-Cups, also der Jahreswertung, darf sich zudem ├╝ber eine Bonuszahlung in H├Âhe von 10 Millionen Dollar (8,9 Millionen Euro) freuen. Vor dem Turnier in Atlanta f├╝hrte Dustin Johnson das Ranking an.