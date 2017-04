Golfprofi Ritthammer verspielt Topresultat in Peking

erschienen am 29.04.2017



Golfprofi Bernd Ritthammer hat die Chance auf das vierte Top-10-Resultat seiner Karriere auf der Europa-Tour wohl verspielt. Der 30 Jahre alte Nürnberger kam am dritten Tag der mit 2,72 Millionen Euro dotierten China Open in Peking mit einer schwachen 74 ins Klubhaus und fiel mit insgesamt 211 Schlägen vom siebten auf den 40. Platz zurück.

Ebenfalls 74 Schläge benötigte am Samstag der Ratinger Marcel Siem, der insgesamt 215 Schläge auf den Konto hat und damit Position 62 einnimmt. Der Düsseldorfer Maximilian Kieffer und Tour-Neuling Alexander Knappe aus Paderborn waren am Cut nach zwei Runden gescheitert.

Die besten Chancen auf den Siegerscheck über 448.183 Euro hat der Südafrikaner Dylan Frittelli. Der 26-Jährige liegt im Kampf um seinen ersten Tour-Erfolg mit 197 Schlägen drei Schläge vor dem zweitplatzierten Spanier Pablo Larrazabal.