Gomez erzielt viertschnellsten Bundesliga-Hattrick

erschienen am 02.04.2017



Mario Gomez hat für den VfL Wolfsburg am Sonntag den viertschnellsten Hattrick in 54 Jahren Fußball-Bundesliga erzielt. Der deutsche Nationalstürmer benötigte für seine drei Tore beim 3:3 (0:1) bei Bayer Leverkusen am 26. Spieltag 6:58 Minuten.

Schneller waren in der Bundesliga-Geschichte nur Robert Lewandowski (für Bayern München, 2015), Michael Tönnies (MSV Duisburg, 1991) und Norbert Dickel (Borussia Dortmund, 1988). - Die Liste der schnellsten Hattricks:

1. Robert Lewandowski, Bayern München, 2015 gegen den VfL Wolfsburg: 4 Minuten

2. Michael Tönnies, MSV Duisburg, 1991 gegen den Karlsruher SC: 5 Minuten

3. Norbert Dickel, Borussia Dortmund, 1988 gegen Hannover 96: 6 Minuten

4. Mario Gomez, VfL Wolfsburg, 2017 gegen Bayer Leverkusen: 6:58 Minuten.

Quelle: Deltatre