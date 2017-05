Goretzka dementiert Einigung mit Bayern

erschienen am 24.05.2017



Nationalspieler Leon Goretzka von Schalke 04 hat eine Einigung mit Bayern München über einen bevorstehenden Wechsel dementiert. "Ich möchte nur ganz kurz zu den Meldungen in den Medien Stellung nehmen. Es gibt Gerüchte, Vermutungen, Spekulationen - ich kann euch sagen, dass alles Veröffentlichte falsch ist! Die Fakten werde ich liefern, wenn wirklich Entscheidungen gefallen sind", teilte der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler via Facebook mit.

Zuvor war berichtet worden, dass Goretzka nach Ablauf seines bis 2018 gültigen Vertrages auf Schalke zum deutschen Rekordmeister Bayern München wechseln werde. In der vergangenen Woche war Berater Jörg Neubauer, der unter anderem die Interessen von Goretzka vertritt, an der Säbener Straße gesichtet worden.

Schalke-Manager Christian Heidl hatte daraufhin allerdings ein Angebot der Bayern bestritten und sogar erklärt, dass die Königsblauen Goretzkas Vertrag verlängern wollen: "Wir werden alles, was wirtschaftlich vertretbar ist, versuchen, damit Leon bleibt."