Gotha zweiter Aufsteiger in Basketball-Bundesliga

erschienen am 03.05.2017



Die Oettinger Rockets Gotha haben den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga (BBL) perfekt gemacht - sofern die BBL die Lizenz erteilt. Sportlich haben sich die Rockets durch das Erreichen der Finalserie in der Pro A qualifiziert.

Gotha setzte sich im entscheidenden fünften Spiel der Play-off-Halbfinalserie gegen die Niners Chemnitz mit 70:67 (27:36) durch. Die Rockets hatten in der Halbfinalserie bereits 0:2 zurückgelegen und drei Matchbälle abgewehrt. Es ist der bisher größte Erfolg der Vereinsgeschichte.

In der für den Aufstieg unerheblichen Finalserie trifft Gotha nun auf den Mitteldeutschen BC, der das Play-off-Halbfinalduell gegen die Kirchheim Knights 3:0 gewonnen hatte und als erster sportlicher Aufsteiger feststand.