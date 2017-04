Gräfe leitet Pokal-Halbfinale zwischen Bayern und BVB

erschienen am 24.04.2017



Der Berliner Schiedsrichter Manuel Gräfe pfeift am Mittwoch das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Bayern München und Borussia Dortmund (20.45 Uhr/ARD und Sky). Für den 43-Jährigen ist es das fünfte Duell zwischen Titelverteidiger Bayern und dem BVB, zweimal waren die Dortmunder siegreich, zweimal gewannen die Münchner. Zuletzt leitete er im November 2014 in der Bundesliga eine Partie zwischen beiden Mannschaften (2:1 für München).