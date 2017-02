Grand Prix in Düsseldorf: Stoll-Sieg zum Auftakt

erschienen am 24.02.2017



U23-Europameisterin Theresa Stoll (München) hat den deutschen Judoka beim Grand Prix in Düsseldorf einen Start nach Maß beschert. Die 21-Jährige setzte sich im Finale der Klasse bis 57 Kilogramm überraschend gegen die Olympiazweite Sumiya Dorjsuren (Mongolei) mit einer Wazaari-Wertung in der Verlängerung durch.

Nieke Nordmeyer (Eilbeck) musste sich in der Trostrunde mit einer Wazaari-Wertung gegen Eleudis Valentim (Brasilien) geschlagen geben und belegte am Ende Platz sieben in der Klasse bis 52 Kilogramm.