Green trifft bei US-LÃ¤nderspiel gegen Neuseeland

Green trifft bei US-Länderspiel gegen Neuseeland

erschienen am 12.10.2016



Offensivspieler Julian Green hat bei der US-amerikanischen Fußball-Nationalmannschaft erneut auf sich aufmerksam gemacht. Beim 1:1 (1:0) im Länderspiel gegen Neuseeland erzielte der 21-Jährige von Bayern München in der 27. Minute das Führungstor für das Team von Nationaltrainer Jürgen Klinsmann. Nach dem Seitenwechsel kassierten die US-Boys den Ausgleich durch Monty Patterson (73.).

Green hatte bereits im historischen Freundschaftsspiel auf Kuba (2:0) in der vergangenen Woche getroffen. "An Selbstvertrauen hat es nie gemangelt, jetzt schieße ich Tore. Das fühlt sich gut an", sagte Green.

In der WM-Qualifikation geht es für die Amerikaner am 11. November gegen den Erzrivalen Mexiko weiter.