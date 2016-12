Grêmio zum fünften Mal Pokalsieger Brasiliens

erschienen am 08.12.2016



Grêmio Porto Alegre hat zum fünften Mal den brasilianischen Fußball-Pokalwettbewerb gewonnen und sich damit zum alleinigen Rekordtitelträger gekrönt. Dem Team aus dem Süden Brasiliens reichte nach einem 3:1-Erfolg bei Atlético Mineiro in Belo Horizonte am Mittwoch ein 1:1 (0:0) in der heimischen Arena. Der zweimalige Meister hatte seinen letzten nationalen Titel vor 15 Jahren ebenfalls im Pokal gefeiert.

Das Finalrückspiel war die erste Partie im bezahlten Fußball des Landes nach der Trauerperiode für die Opfer des Flugzeugabsturzes mit der Delegation des Erstligisten Chapecoense. Am Sonntag endet die Saison in Brasilien mit dem letzten Liga-Spieltag, wobei zur Partie zwischen Atlético Mineiro und Chapecoense beide Teams keine Spieler auf den Platz schicken werden und die Begegnung als walkover gewertet wird.

Einer der Helden des Pokaltriumphs ist Innenverteidiger Pedro Geromel, der zwischen 2008 und 2012 das Trikot des 1. FC Köln trug. Trainiert wird Grêmio von Renato Gaucho, der mit seinen beiden Toren den Klub aus Porto Alegre 1983 im Weltpokalfinale zum Sieg gegen den Hamburger SV schoss. Beim von Nationalspieler Robinho angeführten Verlierer hat Maicosuel aus seiner glücklosen Saison 2009/10 bei der TSG Hoffenheim Bundesliga-Erfahrung.