Grubauer bei Olympia-Quali im DEB-Tor - Seidenberg wieder fit

erschienen am 31.08.2016



Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm setzt im Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2018 auf NHL-Torhüter Philipp Grubauer. Der Goalie der Washington Capitals wird im Auftaktspiel am Donnerstag (14.30 Uhr MESZ/Sport1) in Riga gegen Japan zwischen den Pfosten stehen und soll auch im weiteren Turnierverlauf die Nummer eins sein. "Er macht einen guten Eindruck", sagte Sturm nach dem Training am Mittwoch.

Einsatzbereit ist auch NHL-Verteidiger Dennis Seidenberg, der in den Vorbereitungsspielen am vergangenen Wochenende in Minsk gegen Frankreich (4:0) und Weißrussland (2:3) wegen einer Magen-Darm-Erkrankung gefehlt hatte. "Ich fühle mich ganz gut", sagte der 35-Jährige, der in der fehlenden Spielpraxis kein Problem sieht: "Ich werde die Spielzüge einfach halten und auf meine Erfahrung zurückgreifen."

Um sich für die Winterspiele in Pyeongchang zu qualifizieren, muss die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) das Vierer-Turnier als Erster abschließen. Die weiteren Gegner sind am Freitag (14.30) Österreich und am Sonntag (17.00/beide Sport1) Gastgeber Lettland.