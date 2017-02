Grubauer brilliert bei Capitals-Sieg - Draisaitl verwandelt Penalty

erschienen am 05.02.2017



Torhüter Philipp Grubauer hat bei seinem 14. Saisoneinsatz in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL mit dem zweiten Shutout seiner Karriere geglänzt. Beim 5:0-Erfolg des derzeitigen Liga-Primus Washington Capitals gegen die Los Angeles Kings am Sonntagabend parierte der gebürtige Rosenheimer sämtliche 38 Schüsse auf sein Gehäuse.

Die New York Islanders mit den deutschen Stars Dennis Seidenberg und Thomas Greiss sind dagegen in eine Schwächephase geschlittert. Nach dem Ende ihrer Siegesserie von drei Spielen beim 4:5 bei den Detroit Red Wings musste sich das Team aus Big Apple auch den Carolina Hurricanes mit 4:5 nach Verlängerung geschlagen geben. Im Kampf um einen Play-off-Platz ist New York damit ins Hintertreffen geraten.

Zwei Pleiten kassierten am Wochenende auch die Anaheim Ducks. Das Team von Nationalspieler Korbinian Holzer holte nach dem 1:2 bei den Florida Panthers beim 2:3 bei den Tampa Bay Lightning nach Penaltyschießen jedoch auch immerhin einen Punkt.

Wie Holzer war auch Tom Kühnhackl bei Meister Pittsburgh Penguins (4:1 bei den St. Louis Blues) einmal mehr nur Zuschauer. Tobias Rieder erlebte den 3:2-Erfolg seiner Arizona Coyotes bei den San Jose Sharks nach Penaltyschießen auf dem Eis, war bei seinen insgesamt vier Torschüssen allerdings glücklos.

Die Islanders hatten gegen Carolina zunächst nach dem erstmaligen Ausgleich auf Vorarbeit von Seidenberg und der anschließenden 2:1-Führung auf eine Rückkehr in die Erfolgsspur hoffen können. Danach jedoch konnte sich New York dem Negativtrend nicht mehr entziehen. Auf Platz zwölf liegen die Islanders im Osten inzwischen schon acht Punkte hinter dem achten Play-off-Platz zurück.