Guardiola holt Torhüter Ederson für 40 Millionen Euro

erschienen am 01.06.2017



Der frühere Bayern-Trainer Pep Guardiola hat beim englischen Fußball-Erstligisten Manchester City den zweiten Spielerwunsch für die kommende Saison erfüllt bekommen. ManCity verpflichtete Torhüter Ederson vom portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon für 40 Millionen Euro. Das bestätigten die Portugiesen am Donnerstag. Zuvor hatten die Citizens bereits Rechtsaußen Bernardo Silva von AS Monaco für angeblich 49 Millionen Euro verpflichtet.

Der Brasilianer Ederson Santana de Moraes spielt seit 2015 für Benfica, er ist der Aufsteiger unter den Torhütern in Portugal. Der 23-Jährige soll bei ManCity die neue Nummer eins werden. Claudio Bravo (Chile/34) hatte sich in der vergangenen Saison einige krasse Fehler geleistet.

Der englische Nationaltorhüter Joe Hart hat noch einen Vertrag bis 2019 bei den Citizens und kehrt nach einem Ausleihgeschäft vom FC Turin zurück. Allerdings ist nicht damit zu rechnen, dass er kommende Saison dem ManCity-Kader angehören wird.