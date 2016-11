Gündogan lobt Guardiola: "Er ist positiv verrückt"

erschienen am 08.11.2016



Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat Teammanager Pep Guardiola trotz des Verlustes der Tabellenführung mit Manchester City in höchsten Tönen gelobt. "Er ist positiv verrückt. Er sprudelt nur so vor Ideen, da kommen wir als Mannschaft manchmal gar nicht mehr mit", sagte Gündogan dem Express über den ehemaligen Bayern-Trainer.

Guardiola sei ein extrem akribischer Coach, so Gündogan weiter. "Er verlangt viel von uns, achtet auf jede Kleinigkeit. Aber es macht Spaß. Der Trainer und ich haben eine ähnliche Vorstellung vom idealen Fußball. Deshalb klappt es so gut zwischen uns", sagte der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler.

City hatte am vergangenen Wochenende durch ein 1:1 gegen Middlesbrough die Tabellenspitze an den FC Liverpool mit Jürgen Klopp verloren. Der Erfolg der Reds sei für ihn keine Überraschung, sagte Gündogan: "Jürgen macht einen super Job. Er ist ein großartiger Trainer. Es freut mich für ihn, auch, wenn Liverpool unser direkter Konkurrent ist."