HC Leipzig erhält keine Lizenz - Abstieg in 3. Liga

erschienen am 01.06.2017



Der finanziell in Schieflage geratene sechsmalige deutsche Frauenhandball-Meister HC Leipzig erhält keine Lizenz für die kommende Saison und steht damit als Absteiger in die 3. Liga fest. Das teilte die Handball Bundesliga Frauen (HBF) am Donnerstag mit. Der Klub erhalte keine Lizenz, "da er die aufschiebende Bedingung bis zum 31. Mai nicht erfüllt hat."

Der siebenmalige deutsche Pokalsieger hatte die Lizenz am 19. Mai nur unter einer aufschiebenden Bedingung erhalten. Im Vordergrund stand dabei die vollständige Erfüllung des als Grundlage für die positive Zuschussentscheidung der Stadt Leipzig notwendigen Sanierungskonzeptes. "Da dies innerhalb der gesetzten Frist nicht nachgewiesen werden konnte, sind die Voraussetzungen für eine Lizenzerteilung und die Teilnahme am Spielbetrieb für die Bundesligen in der Saison 2017/18 nicht erfüllt", teilte die Liga mit.

Ein Einspruch gegen die Entscheidung ist laut dem HBF-Vorsitzenden Berndt Dugall nicht mehr möglich. "Es war eine sehr schwere Entscheidung. Gerade wenn man die über Jahre erfolgreiche Jugendarbeit des Vereins in Betracht zieht. Es ist aber nun einmal so. Man konnte es nicht mehr aufhalten", sagte Dugall dem SID.

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage hatten zuletzt schon zahlreiche Topspielerinnen den Verein verlassen.