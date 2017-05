HC Leipzig feiert letzten Saisonsieg: Bangt um die Lizenz

erschienen am 20.05.2017



Leipzig (dpa) - Die Handballerinnen des HC Leipzig haben eine von Personal- und Finanzproblemen geprägte Saison mit einem sportlichen Erfolgserlebnis in der Bundesliga beendet. Das Team von Trainer Norman Rentsch gewann am Samstag gegen Frisch Auf Göppingen mit 33:27 (16:13). Nach der Partie wurden mit Shenia Minevskaja, Anne Hubinger, Franziska Mietzner, Karolina Kudlacz-Gloc, Luisa Sturm sowie Saskia Lang sechs Spielerinnen verabschiedet, die den HCL vor allem aufgrund der ungewissen Zukunft und den Schulden verlassen.

Die Handball Bundesliga Frauen (HBF) hatte am Freitag mitgeteilt, dass der HC Leipzig die Lizenz für die neue Saison nur erhält, wenn bis zum 31. Mai eine Bedingung erfüllt wird. Auf die Bedingung wurde zunächst nicht näher eingegangen. Den HCL plagen derzeit Schulden von 1,3 Millionen Euro.

Zudem werden Leipzig aufgrund von Verstößen gegen den Lizenzvertrag vier Punkte in dieser Saison abgezogen. Damit beenden die Rentsch-Schützlinge die Saison auf Platz sieben, wenn innerhalb der nächsten zwei Wochen kein Einspruch gegen das Urteil eingelegt wird.

Vor 1366 Zuschauern in der heimischen Arena ragte Nationalspielerin Hubinger in ihrer letzten Partie für Leipzig mit zehn Toren heraus. Bei den Gästen aus Göppingen erzielte Michaela Hrbkova acht Treffer.

Im ersten Durchgang hatte Leipzig die Partie im Griff und führte 15:9 (25.). Doch nach der Pause zog Göppingen mit einem 4:0-Lauf am HCL vorbei und ging mit 17:16 in Führung. Erst in der Schlussphase fand der Gastgeber wieder zu seinen Stärken und verabschiedete sich mit einem Sieg von seinen Fans in die Sommerpause.