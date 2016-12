HC Leipzig lässt Punkt bei 24:24 in Bad Wildungen

erschienen am 28.12.2016



Bad Wildungen (dpa) - Die Bundesliga-Handballerinnen des HC Leipzig haben am Mittwochabend mit einem 24:24 (9:11) beim Abstiegskandidaten HSG Bad Wildungen einen unerwarteten Punktverlust hinnehmen müssen. Erfolgreichste Leipziger Werferinnen waren Saskia Lang und Alexandra Mazzucco mit je fünf Treffern. Beim Drittletzten der Tabelle glänzte Anouk Nieuwenweg mit acht Toren.

Die Leipzigerinnen konnten im ersten Spiel nach der EM-Pause den Ausfall der fünf verletzten Leistungsträgerinnen Karolina Kudlacz-Gloc, Anne Hubinger, Shenia Minevskaja, Franziska Mietzner und Tamara Bösch nicht kompensieren. Der HCL tat sich in ungewohnter Formation in der Anfangsphase schwer und geriet 1:3 in Rückstand. Nach einer Viertelstunde erzielte Saskia Lang beim 4:3 die erste Leipziger Führung. Doch die Gäste blieben im Angriff ohne Durchschlagskraft.

Im zweiten Durchgang kämpfte sicher der HCL bis zur 43. Minute auf 15:15 heran. Alexandra Mazzucco brachte Leipzig erstmals mit zwei Toren in Front. In Unterzahl baute das Rentsch-Team die Führung sogar auf 21:17 aus. Aber die HSG steckte nicht auf und nutzte einfache Fehler, um 20 Sekunden vor Schluss den Ausgleich zu erzielen.