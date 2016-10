HC Leipzig verliert auch drittes Spiel in Königsklasse

erschienen am 30.10.2016



Dabas (dpa) - Die Bundesliga-Handballerinnen des HC Leipzig haben auch ihr drittes Spiel in der Gruppenphase der Champions League verloren. Das stark ersatzgeschwächte Team von Trainer Norman Rentsch zog am Samstag bei ungarischen Club FTC Budapest mit 22:26 (11:12) den Kürzeren. Beste Leipzigerin vor 1800 Zuschauern war Anne Hubinger mit fünf Toren. Sie sah aber schon in der 43. Minute nach drei Zeitstrafen die Rote Karte. Bei Budapest war Viktoria Lukacs (8) am treffsichersten.

Die wegen Rückenproblemen angeschlagene Stammspielerin Karolina Kudlacz-Gloc saß nur auf der Bank, eine weitere Schwächung für die ohnehin nur mit elf Spielerinnen angereisten Messestädterinnen. Der HCL startete gut und führte 3:1 (6.), aber Mitte der ersten Halbzeit zogen die Gastgeberinnen vorbei. Vor allem Rückraumspielerin Hubinger (5 Tore) und Keeperin Katja Kramarczyk hielten den HCL im Rennen, wenngleich die diesmal mit einer hohen Fehlwurfquote belastete Shenja Minewskaja mit einem verworfenen Siebenmeter den Ausgleich Sekunden vor der Halbzeitsirene vergab.

Die kämpferisch gut agierenden Leipzigerinnen konnten auch im zweiten Durchgang nicht ausgleichen, lagen beim 15:20 (46.) mit fünf Toren hinten. Die Disqualifikation von Hubinger tat da ihr Übriges. Insgesamt waren die serbischen Schiedsrichterinnen beim Verteilen der Zeitstrafen sehr einseitig: Leipzig kassierte 14 Strafminuten, Budapest gerade mal vier.