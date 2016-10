HSG Wetzlar verpflichtet Montenegriner Cavor

erschienen am 28.10.2016



Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat den montenegrinischen Nationalspieler Stefan Cavor verpflichtet. Der 22-Jährige wechselt vom ungarischen Klub Csurgói KK nach Mittelhessen und ersetzt den Portugiesen Joao Ferraz, der nach einer Operation an der Wurfarmschulter längerfristig ausfallen wird. Rückraumspieler Cavor hat einen Vertrag bis zum Sommer unterzeichnet.

Am Wochenende wird der Neuzugang noch nicht auflaufen. "Ein Einsatz von Stefan gegen die Rhein-Neckar Löwen ist ausgeschlossen, da der Wechsel mit heißer Nadel gestrickt wurde und bis dahin die Spielgenehmigung noch nicht vorliegen kann", sagte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp. Wetzlar tritt am Sonntag (15.00 Uhr) in Mannheim an.