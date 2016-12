HSV-Coach Gisdol hofft auf weitere Unterstützung durch Investor Kühne

erschienen am 01.12.2016



Nach einem persönlichen Gespräch mit Investor Klaus-Michael Kühne hofft Trainer Markus Gisdol vom Bundesliga-Schlusslicht Hamburger SV auf weitere finanzielle Unterstützung des in der Schweiz lebenden Milliardärs. "Ich habe Herrn Kühne als jemanden kennengelernt, der den HSV im Herzen trägt und in der aktuellen Situation mitleidet", sagte der Coach bei Sky Sport News HD.

Der 79 Jahre alte Kühne hält elf Prozent der Anteile der HSV Fußball AG. Der gebürtige Hamburger hat dem hanseatischen Traditionsverein seit 2010 eine zweistellige Millionensumme für Transfers zur Verfügung gestellt.