HSV: Gespräche mit Bochum-Vorstand Hochstätter bestätigt - Hoogma kritisiert Beiersdorfer

erschienen am 07.11.2016



Das Interesse des Hamburger SV an Sportchef Christian Hochstätter vom VfL Bochum ist nun verbrieft. Aufsichtsratschef Hans-Peter Villis vom VfL bestätigte Gespräche seines leitenden Angestellten mit dem schwer kriselnden Fußball-Bundesligisten. "Wir haben ihm die Möglichkeit gegeben, mit den Hamburgern zu reden", sagte Villis reviersport.de.

Allerdings machte der VfL-Boss deutlich, dass dies "nichts mit einer möglichen Entscheidung zu tun" habe, Christian Hochstätter nach Hamburg ziehen zu lassen. Es sei "lediglich ein ganz normaler Vorgang", wenn ein Arbeitnehmer ein Gespräch mit einem möglichen neuen Arbeitgeber führe, fügte Villis an: "Alles läuft derzeit völlig sauber ab." Hochstätter hatte seinen Vertrag beim VfL erst kürzlich bis 2020 verlängert - ohne Ausstiegsklausel, wie Villis betonte. Deshalb liege die Entscheidung letztlich beim VfL.

Weniger einverstanden mit dem Verhandlungsgebaren des HSV zeigte sich Nico-Jan Hoogma. "Nicht Beiersdorfer hat mir abgesagt, sondern ich dem HSV", sagt Hoogma bei Sport1: "Wenn ich lese, dass Beiersdorfer alles umdreht, dann ist das nicht gut." Hoogma ist inzwischen nicht mehr im Rennen um den vakanten Posten.

Beiersdorfer hatte am Sonntag betont, dass der HSV Ex-Profi Hoogma seinerseits eine Absage erteilt habe. "Wir haben Nico abgesagt, er hat das dann anders ausgelegt", hatte der in die Kritik geratene Vorstandsvorsitzende gesagt. Doch dem widersprach Hoogma in deutlichen Worten.