HSV: Papadopoulos bricht Training ab, Torwart Mathenia zurück

erschienen am 04.05.2017



Für Trainer Markus Gisdol (47) vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV hat das anberaumte Kurztrainingslager in Rotenburg mit einem Schreckmoment begonnen. Innenverteidiger Kyriakos Papadopoulos (25) musste die erste Einheit in der niedersächsischen Kleinstadt bereits nach wenigen Minuten abbrechen - der Grund blieb zunächst unklar. Angreifer Aaron Hunt fehlte wegen einer Erkältung.

Dafür kehrte aber Torwart Christian Mathenia nach seiner Knieprellung ins Mannschaftstraining zurück. Weil auch Stammkeeper Rene Adler derzeit mit einem Rippenbruch ausfällt, stand zuletzt beim 0:4 beim FC Augsburg Tom Mickel zwischen den Pfosten.

Die Hamburger waren nach zuletzt drei Bundesliga-Niederlagen in Serie am Donnerstag nach Rotenburg gereist, wo sie sich bis Samstag intensiv auf das Kellerduell gegen Mainz 05 (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky) vorbereiten wollen. Als Tabellen-16. droht dem HSV nach 2014 und 2015 erneut die Relegation.