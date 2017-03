HSV: Platzwunde bei Papadopoulus, Geduld gefragt bei Hunt und Wood

erschienen am 21.03.2017



Schmerzhafter Trainingsunfall beim Hamburger SV: Abwehrspieler Kyriakos Papadopoulos musste die Vormittagseinheit des Fußball-Bundesligisten am Dienstag mit einer Platzwunde am Kopf vorzeitig beenden. Der Grieche war in einem Zweikampf mit Stürmer Pierre-Michel Lasogga zusammengestoßen.

Sorgen bereiten den abstiegsgefährdeten Hanseaten weiter auch die Angreifer Bobby Wood und Aaron Hunt. "Hunt wird diese Woche leider keinen Fußball spielen können", sagte Sportchef Jens Todt. Hunt leidet unter einem Kapseleinriss im Knie, Wood unter Schmerzen im unteren Rücken. Bei dem 24-Jährigen müsse "von Tag zu Tag geschaut werden", sagte Todt. Mergim Mavraj befindet sich im Aufbautraining.