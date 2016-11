HSV: Profivertrag für Nachwuchs-Verteidiger Behounek

erschienen am 28.11.2016



Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat seinen Nachwuchsspieler Jonas Behounek mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der Tabellenletzte am Montag bekannt gab, unterschrieb der 18 Jahre alte Abwehrspieler bis zum 30. Juni 2019. Behounek kam in dieser Saison bislang zwölfmal für die U19 des HSV zum Einsatz und hatte zuvor bereits Teile der Sommervorbereitung der Bundesliga-Mannschaft absolviert.