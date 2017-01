HSV tankt weiter Selbstvertrauen

erschienen am 13.01.2017



Rund eine Woche vor seinem ersten Liga-Auftritt im neuen Jahr beim VfL Wolfsburg hat Fußball-Bundesligist Hamburger SV weiter Selbstvertrauen für den Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Gegen den chinesischen Erstligisten Henan Jianye gewann das Team von Trainer Markus Gisdol in Dubai 2:1 (2:1) und feierte damit nach dem 5:0 gegen SC al-Nasr aus Dubai den zweiten Sieg im Rahmen seines Trainingslagers in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Ein Doppelschlag von Filip Kostic und Nicolai Müller in der 2. Minute brachte den HSV frühzeitig auf die Siegerstraße. Yang Changpeng verkürzte in der 26. Minute für die Chinesen. Nicht im HSV-Kader stand Ex-Nationalspieler Aaron Hunt (30.), der trotz Vertrages bis 2018 den Bundesliga-Dino wohl noch in der aktuellen Transferperiode verlassen wird.