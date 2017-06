HSV verlängert mit Torwart Mickel - Ferati wird nach Aue verliehen

erschienen am 08.06.2017



Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat den auslaufenden Vertrag mit seinem Ersatztorwart Tom Mickel (28) um zwei Jahre bis Sommer 2019 verlängert. Das gaben die Hanseaten am Donnerstag bekannt. Zudem wird Mittelfeldspieler Arianit Ferati für eine weitere Saison ausgeliehen, der 19-Jährige spielt nächstes Jahr für den Zweitligisten Erzgebirge Aue. Zuletzt war Ferati an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen.

"Tom ist ein vorbildlicher Teamplayer mit einer tollen Mentalität, der im Trainerstab und bei der Mannschaft ein großes Ansehen genießt. Wir freuen uns daher sehr, dass er seinen Vertrag bei uns verlängert hat", sagte HSV-Sportchef Jens Todt über Mickels Verbleib. Mickel wird nach dem Abgang von Rene Adler wohl zur Nummer zwei hinter Christian Mathenia aufsteigen.