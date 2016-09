HSV zwei Wochen ohne Diekmeier

Der Hamburger SV muss rund zwei Wochen auf Rechtsverteidiger Dennis Diekmeier verzichten. Der 26-Jährige hat einen Faszieneinriss in der linken Wade erlitten und steht Trainer Bruno Labbadia im Duell mit RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung.