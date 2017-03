Haase will ins EM-Finale sprinten

Leichtathletik: Heß und Storl weitere Trümpfe bei der Hallen-EM in Belgrad

erschienen am 02.03.2017



Chemnitz. Der Jüngste ist der Erste. 400-m-Läufer Marvin Schlegel ist von den Startern aus der Region, die in den nächsten drei Tagen bei der Hallen-Leichtathletik-EM in Belgrad um Meter, Minuten und Medaillen kämpfen, heute früh gefordert. Für den 19-Jährigen vom LAC Chemnitz geht dann die Post in den Vorläufen ab - diese gilt es zu überstehen und Erfahrungen im Kampf mit der europäischen Elite zu sammeln.

Dazu gehören die Dreispringer Max Heß, Kristin Gierisch (beide LAC), Kugelstoßer David Storl (DHfK Leipzig) und Rebekka Haase. Die Sprinterin vom LV 90 Erzgebirge meinte gegenüber "Freie Presse": "Mein Ziel ist das Finale und dort will ich ein gutes Rennen zeigen." Die 24-Jährige liegt die in der europäischen Bestenliste über 60 Meter mit 7,14 Sekunden auf Rang drei . Eine starke Zeit, für die jedoch alles passen muss. "Über 60 Meter schlägt sich jeder Fehler sofort in der Zeit nieder", weiß Rebekka Haase, die am Sonnabend in Belgrad gefordert ist. Die Entscheidungen im Dreisprung der Frauen und im Kugelstoßen der Männer - hier führt David Storl die kontinentale Bestenliste mit 21,37 Metern an - fallen am Sonnabend. Am Sonntag kämpft Hallen-Vizeweltmeister Max Heß um einen Podestplatz. (tt)