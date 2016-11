"Habe 300 Millionen Dollar gemacht": Mayweather schließt Rückkampf gegen Pacquiao aus

erschienen am 18.11.2016



Der zurückgetretene Box-Star Floyd Mayweather (39) hat kein Interesse an einem weiteren "Kampf des Jahrhunderts" gegen Weltmeister Manny Pacquiao (37). "Manche Boxer wollen in Rente, aber sie machen weiter - weil sie es müssen. Ich muss nicht kämpfen", sagte Mayweather USA Today: "Ich habe 300 Millionen Dollar mit dem Kampf gegen Pacquiao gemacht. Ich bin glücklich mit meiner Karriere."

Die beiden Mehrfach-Champions standen sich am 2. Mai 2015 im "Kampf des Jahrhunderts" in Las Vegas gegenüber. Mayweather gewann klar nach Punkten. Mit einem Erlös von rund 500 Millionen US-Dollar brach der Kampf finanziell alle Rekorde. Pacquiao, der sich bei seinem Comeback vor zwei Wochen den Titel im Weltergewicht nach Version der WBO gesichert hat, hatte zuletzt eine Revanche gegen "Money" Mayweather ins Spiel gebracht.

Der US-Amerikaner war im vergangenen Jahr nach seinem 49. Sieg im 49. Kampf zurückgetreten. Pacquiao, der seine Laufbahn im vergangenen April ebenfalls zunächst für beendet erklärt hatte und in die Politik in seiner philippinischen Heimat gewechselt war, ist weiterhin nicht gut auf seinen Konkurrenten zu sprechen. "In seinem Herzen geht es nicht um die Fans. Es kümmert sich nur ums Geldverdienen", sagte Pacquiao.