Halbzeittext MÃ¶nchengladbach - Bern: Hazard und Raffael bringen Borussia auf Kurs

Halbzeittext Mönchengladbach - Bern: Hazard und Raffael bringen Borussia auf Kurs

erschienen am 24.08.2016



Borussia Mönchengladbach hat die zweite Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League nacheinander so gut wie sicher. Zur Pause des Play-off-Rückspiels in der Qualifikation führt die Mannschaft von Trainer André Schubert gegen die Young Boys Bern verdient mit 3:0 und hat nach dem 3:1 im Hinspiel beim Schweizer Vize-Meister mehr als nur eine Hand am Jackpot, der alleine in der Vorrunde 30 Millionen Euro einbringen kann.

Thorgan Hazard machte bereits in der neunten Minute den Gästen, die noch von einem Wunder im Borussia-Park geträumt hatten, einen Strich durch die Rechnung. Der starke Raffael, der das 1:0 eingeleitet hatte, erhöhte in der 33. Minute auf 2:0 und sieben Minuten später auf 3:0. YB-Torwart Yvon Mvogo, der in der 21. Minute mit einer Glanztat gegen Fabian Johnson einen weiteren Gegentreffer verhindert hatte, war jeweils machtlos.

Die Gastgeber hätten bereits in der vierten Minute in Führung gehen müssen. Raffael, der in Bern früh das 1:0 erzielt hatte und auch am dritten Tor maßgeblich beteiligt war, traf aber aus aussichtsreicher Position den Pfosten.

Die Schweizer kamen nur sporadisch vor das Tor der Gladbacher und verzeichneten keine einzige Torchance im ersten Durchgang. Die Borussia hatte die Lage jederzeit unter Kontrolle.

Schubert hatte seine Startelf gegenüber dem Hinspiel auf zwei Positionen verändert. Oscar Wendt und Ibrahima Traoré mussten auf der Bank Platz nehmen, dafür spielten von Beginn an Johnson und Patrick Herrmann.

Gäste-Trainer Adi Hütter setzte im Vergleich zum Spiel in Bern gleich auf vier neue Akteure. Neuzugang Kevin Mbabu, den die Young Boys erst am Dienstag von Newcastle United ausgeliehen haben, stand noch nicht im Kader.