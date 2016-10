Halep startet mit Sieg in WTA-Finale

erschienen am 23.10.2016



Die Weltranglistenvierte Simona Halep ist mit einem Sieg in das WTA-Finale in Singapur gestartet. Die 25-jährige Rumänin besiegte zum Auftakt der Roten Gruppe Madison Keys (USA/Nr. 6) in 69 Minuten mit 6:2, 6:4.

Halep, die in diesem Jahr bislang drei Turniere (Madrid, Bukarest, Montreal) gewann, hatte 2014 beim Saison-Abschlussevent der besten acht Spielerinnen im Finale gestanden. Am Sonntagmittag spielte in der zweiten Gruppenpartie des Tages die topgesetzte Angelique Kerber (Kiel) gegen die Slowakin Dominika Cibulkova (Nr. 7).

In der Parallelstaffel stehen sich Titelverteidigerin Agnieszka Radwanska (Polen), Karolina Pliskova (Tschechien), French-Open-Siegerin Garbine Muguruza (Spanien) und Swetlana Kusnezowa (Russland) gegenüber.

Halep zeigte im Sports Hub eine solide Leistung, profitierte aber ach von insgesamt 40 unerzwungenen Fehlern der 21-jährigen Keys. Die Rechtshänderin aus Boca Raton/Florida hat sich zum ersten Mal für das WTA-Finale qualifiziert. Halep ist zum dritten Mal dabei.