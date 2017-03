Hallen-EM: Deutsche Sprinterinnnen ohne Medaille

erschienen am 05.03.2017



Das deutsche Sprint-Trio der Frauen ist bei der Hallen-EM in Belgrad leer ausgegangen. Beim Sieg der Britin Asha Philip in europäischer Jahresbestleistung von 7,06 Sekunden war Lisa Mayer (Wetzlar) als Fünfte in 7,19 beste deutsche Athletin. Zeitgleich auf Platz sechs landete Alexandra Burghardt (Mannheim), Rebekka Haase (LV Erzgebirge) wurde nach 7,21 Sekunden Achte.

Erstmals seit 1988, damals noch mit DDR- und BRD-Sprinterinnen, standen drei deutsche Athletinnen in einem EM-Finale in der Halle. Silber ging an Olesja Poch (Ukraine/7,10) vor der zeitgleichen Polin Ewa Swoboda.

Vor zwei Jahren hatte Verena Sailer Bronze gewonnen, den letzten EM-Titel für Deutschland gab es 1998 durch Melanie Paschke. Freiluft-Europameisterin und Titelverteidigerin Dafne Schippers (Niederlande) verzichtete genauso wie Europas Jahresschnellste Dina Asher-Smith (Großbritannien/7,13) auf einen Start in Belgrad.