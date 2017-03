Hallen-EM: Graumann mit Platz fünf im Hochsprung

erschienen am 04.03.2017



Die deutsche Vize-Meisterin Jossie Graumann (Berlin) hat bei der Hallen-EM in Belgrad mit eingestellter persönlicher Bestleistung Platz fünf im Hochsprung belegt. Die 22-Jährige übersprang 1,92, es siegte Airine Palsyte (Litauen) mit Weltjahresbestleistung von 2,01 m. Silber ging mit 1,94 m an die 37 Jahre alte Olympiasiegerin Ruth Beitia (Spanien), Bronze holte die höhengleiche Ukrainerin Julia Lewtschenko.

"Hundertprozentig zufrieden kann man als Sportlerin nie sein", sagte Graumann: "Dennoch: Fünfter Platz, persönliche Bestleistung beim Höhepunkt eingestellt - was will man meckern?"

Die deutsche Meisterin Marie-Laurence Jungfleisch (Stuttgart) war in der Qualifikation ausgeschieden. Die bisher letzte Medaille im Hochsprung für Deutschland bei einer Hallen-EM gab es 2009 durch das Gold von Ariane Friedrich.