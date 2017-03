Hallen-EM: Ryzih gewinnt Silber im Stabhochsprung

erschienen am 04.03.2017



Die deutsche Meisterin Lisa Ryzih (Ludwigshafen) hat bei der EM in Belgrad mit Silber ihre erste internationale Medaille in der Halle gewonnen und den deutschen Leichtathleten das sechste Edelmetall der Titelkämpfe beschert. Die 28 Jahre alte Vize-Europameisterin im Freien verbesserte ihre persönliche Bestleistung auf 4,75 Meter und musste nur Olympiasiegerin Ekaterini Stefanidi (Griechenland/4,85) den Vortritt lassen.

"Wenn man gegen jemanden verlieren darf, ist es eine Olympiasiegerin", sagte Ryzih, die den Schwung von Belgrad mit in den Sommer nehmen will: "Ich konnte seit dem Herbst sehr gut trainieren. Jetzt ist eine Grundlage für den Sommer gelegt und ich kann darauf aufbauen."

Bronze ging an die Schwedin Angelica Bengtsson und die Ukrainerin Maryna Kylypko, die beide 4,55 übersprangen. Annika Roloff (Holzminden) kam nicht über 4,40 m und Rang zehn hinaus. Die letzten EM-Medaillen für deutsche Stabhochspringerinnen gab es 2011 mit Silber für Silke Spiegelburg und Bronze für Kristina Gadschiew.