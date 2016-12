Hallenrad-WM in Stuttgart: Zwei Doppelsiege für Kunstrad-Artisten

erschienen am 03.12.2016



Die deutschen Kunstradfahrer haben bei den Hallenrad-Weltmeisterschaften in Stuttgart zwei Doppelsiege errungen. Im Einer der Frauen holte Lisa Hattemer (Gau-Algesheim) mit 178,33 Punkten ihr erstes Regenbogentrikot und damit auch den Titel wieder nach Deutschland zurück. Silber ging vor 6000 Zuschauern in der Porsche-Arena nur knapp dahinter an die Schorndorferin Viola Brand (173,75), die ihre erste WM-Medaille gewann.

Anschließend gewannen die Brüder André und Benedikt Bugner (Klein-Winternheim) ihr viertes WM-Gold in Serie. Mit 161,24 Punkten lagen die beiden Studenten vor Serafin Schefold und Max Hanselmann aus Öhringen (145,50). "Das war ein genialer, perfekter Tag", sagte André Bugner.

Lisa Hattemer war bei Weltmeisterschaften bereits 2013 Zweite und 2015 Dritte geworden. Entsprechend groß war die Freude der 24-Jährigen: "Ich kann es noch gar nicht fassen, dass ich nach Silber und Bronze jetzt den Titel gewonnen habe." Bronze ging an die Slowakin Nicole Frybortova (166,59).

In der ersten WM-Entscheidung am Freitag hatte es einen deutschen Titelverlust gegeben. Vorjahressieger RSV Steinhöring belegte in der Besetzung Katharina Gülich, Ramona Ressel, Ramona Strassner und Christine Posch im Vierer der Frauen mit 216,35 Punkten Platz zwei hinter den siegreichen Schweizerinnen (222,24), Bronze holte sich die Slowakei (180,78).