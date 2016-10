Hambüchen lost DFB-Pokal-Achtelfinale aus

erschienen am 25.10.2016



Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen lost am Mittwoch gegen 23.45 Uhr in der ARD die Achtelfinalspiele im DFB-Pokal aus. Im Anschluss an die Live-Übertragung der Zweitrundenpartie zwischen Bayern München und dem FC Augsburg fungiert der Rio-Goldmedaillengewinner im von Matthias Opdenhövel moderierten Sportschau Club als "Losfee" für die Runde der letzten 16.

Die Achtelfinalbegegnungen finden am 7./8. Februar 2017 statt. Frauen-Bundestrainerin Steffi Jones übernimmt die Rolle der Ziehungsleiterin. Am Dienstag und Mittwoch stehen die Zweitrundenpartien im DFB-Pokal auf dem Programm.