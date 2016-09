Hamburg wird Gastgeber der Rollstuhlbasketball-WM 2018

11.08.2016

freiepresse.de

Sport-Mix

(PIXATHLON/SID-IMAGES)

Basketballer am Wochenende in Portugal gefordert: "Zusammenspiel verbessern"

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft will in der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation beim Dreiländerturnier in Portugal am Wochenende einen weiteren ... weiterlesen