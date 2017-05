Hamburger SV siegt 9:2 zum Saisonabschluss

erschienen am 25.05.2017



Der Hamburger SV geht nach dem Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga mit einem Testspielsieg in die Sommerpause. Das Team von Markus Gisdol gewann gegen eine Nordfriesland-Auswahl mit 9:2 (6:0), Retter Luca Waldschmidt und Bakery Jatta trafen jeweils doppelt. Waldschmidt hatte den HSV am letzten Spieltag mit seinem Siegtor zum 2:1 gegen den VfL Wolfsburg vor der Relegation bewahrt.

Wie schon am Vortag beim Kreisligisten TSV Büsum (19:1) traf auch Jann-Fiete Arp, der zuletzt bei der U17-EM mit sieben Treffern auf sich aufmerksam gemacht hatte.