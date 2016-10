Hamilton weiter in Führung - Verstappen bedrängt Rosberg

Während Lewis Hamilton auch nach 48 Runden problemlos an der Spitze seine Kreise zieht, sieht Verfolger Nico Rosberg den drittplatzierten Max Verstappen immer häufiger im Rückspiegel. Der 19-Jährige bedrängt den WM-Spitzenreiter und kommt vor allem in den Kurven nahe heran. Sebastian Vettel und Nico Hülkenberg liegen mittlerweile hinter Daniel Ricciardo auf den Plätzen fünf und sechs.