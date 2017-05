Handball: Aue verliert gegen Ludwigshafen mit 20:24

erschienen am 24.05.2017



Ludwigshafen. Die Zweitliga-Handballer des EHV Aue haben ihr Nachholspiel am Mittwochabend bei der TSG Ludwigshafen-Friesenheim mit 20:24 (9:11) verloren. Gegen den Aufstiegsfavoriten führten die Erzgebirger nach 34 Minuten 14:10, kassierten dann allerdings in zweimaliger Unterzahl sieben Gegentreffer in Folge. Bis zum Ende verwalteten die Gastgeber den Vorsprung. "Unsere Jungs haben dennoch toll gekämpft, allerdings sind wir zum Ende hin stehend k. o. gewesen. Sieben Mann haben durchgespielt", sagte EHV-Manager Rüdiger Jurke, der lediglich die Siebenmeter-Ausbeute kritisierte. Nur einer von fünf Strafwürfen wurde verwandelt. Jurke: "Wir müssen dennoch das Positive rausnehmen. Am Sonntag brauchen wir dann die Unterstützung unserer Fans im Heimspiel gegen Tusem Essen." (tka)