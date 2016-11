Handball-Bundesligist Melsungen verpflichtet Dänen Mikkelsen

08.10.2016

freiepresse.de

Sport-Mix

(SID/SID-IMAGES)

Handball: Melsungen in der Krise - Göppingen verspielt hohe Führung

Die Talfahrt des letztjährigen Überraschungsteams MT Melsungen in der Handball-Bundesliga hält an. Am 7. Spieltag kassierte der Vorjahres-Vierte beim ... weiterlesen